Чикаго, США, 8 октября, 2023, 05:32 — ИА Регнум. По меньшей мере тысяча птиц погибла, столкнувшись во время миграции к местам зимовки со зданием в Чикаго. Об этом 7 октября сообщил исследователь птиц из университета Западного Онтарио Брендон Сэмюэлс в беседе с The Guardian.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стая птиц. Голуби

Причиной массовой гибели пернатых стал крупнейший в Северной Америке конференц-зал «Маккормик-Плейс». Волонтёры уже много дней подряд собирают тушки погибших птиц в радиусе трёх километров от здания. Сооружение выполнено большей частью из стекла и зоологи предполагают, что этот фактор мог стать основной причиной гибели птиц. При этом эксперты не исключают, что массовая гибель птиц может оказаться только вершиной айсберга, поэтому проблема ещё требует исследования.

«Мы часто видим, как птицы, сталкиваясь со зданием, продолжает лететь дальше, хоть и получили серьезные травмы. В итоге такие птицы живут не дольше нескольких часов», — рассказал в беседе с The Guardian исследователь птиц из университета Западного Онтарио Брендон Сэмюэлс. Специалист подчеркнул, что истинные масштабы гибели пернатых можно будет оценить лишь через несколько дней, так как их тушки ещё продолжают находить.

Отмечается, что гибель птиц в больших количествах на небольшой географической территории обычно происходит в периоды пиковой миграции весной и осенью. Погодные условия, такие как встречный ветер, дождь и туман, могут мешать птицам ориентироваться, а световое загрязнение от городов, может привлечь их и заманить в ловушку среди смертоносных для птиц сооружений.

Брайан Ленц, специалист из Американского заповедника птиц, указал, что каждый год из-за столкновения со зданиями погибает порядка миллиарда птиц. Те, что погибли в Чикаго, летели из Канады в Южную или Центральную Америку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по факту массовой гибели журавлей, зайцев и куропаток возбудили уголовное дело в Петровском округе Ставропольского края. В результате проведенного химико-токсикологического исследования в тушках краснокнижных пернатых найден яд, содержащий фосфорорганические соединения, которые и привели к смерти.

Всего местными жителями были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц серого журавля, занесенного в Красную книгу Ставропольского края. Местные жители также сообщили о найденных мертвых зайцах и куропатке.