Нью-Джерси, США, 23 августа, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Мёртвая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси. Об этом 22 августа сообщила местная полиция в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Уточняется, что город, в котором проживает около двух тысяч человек, остался без подачи энергоснабжения из-за короткого замыкания в трансформаторе. Прибывшая на место происшествия ремонтная бригада обнаружила на трансформаторе мёртвую рыбу, которая и была причиной аварии.

Сотрудники полиции предположили, что рыбу — «виновницу» короткого замыкания могла уронить на трансформатор пролетавшая птица.

Подача электроэнергии в Сэйервилле была восстановлена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории американского штата Калифорния готовятся к возможным последствиям от удара урагана «Хилари». Власти США ожидают катастрофических оползней и наводнений.

В конце июля гроза с порывами ветра около 100 км в час прогремела над Вашингтоном. Ураганный ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, повалил несколько десятков деревьев. Без энергоснабжения остались около 200 тыс. потребителей.