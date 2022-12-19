Москва, 19 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер, и его цель — уничтожить европейскую промышленность, дабы поддержать экономику США путем перетока капитала и перенесения туда производств. Таким образом, пока этот процесс не завершится, кризис будет продолжаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы экспертов агентства Bloomberg, которые считают, что ЕС стоит лишь на пороге по настоящему мощного энергетического кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод

«Блумберг» вполне адекватно оценивает ситуацию касательно энергетического кризиса в ЕС, — сказал Перепелица. — Действительно нелогичные, крайне политизированные решения Еврокомиссии привели к значительным потерям европейской экономики в 2022 году. Введение потолка цен на газ приведет к сокращению поставок газа ведущими производителями, и европейским компаниям придётся уменьшать потребление газа, сокращая или даже останавливая ряд производств. Все это приведет к резкому спаду в экономике в 2023 году».

По его словам, заполнить хранилища будет достаточно сложно после их опустошения, так как терминалов для принятия сжиженного газа в Европе в достаточном количестве нет, и поставки в прежних объемах без участия России будут возможны не ранее 2026 года.

«Очевидно, что до этого момента европейские потребители будут вынуждены находиться в режиме жесткой экономии, — сказал Перепелица. — Энергетический кризис носит искусственный характер, имеющий целью уничтожение европейской промышленности в интересах поддержки экономики США путем перетока капитала и перенесения туда производств. Пока этот процесс не будет завершен, кризис будет продолжаться. Вероятно, этот процесс может занять от трех до пяти лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время страны ЕС стремятся снизить свою зависимость от энергоресурсов, поставляемых РФ, однако сделать это за короткий промежуток времени будет очень непросто.