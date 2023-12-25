Москва, 26 декабря, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что России удалось стать крупнейшей экономикой Европы, которая «уже дышит в спину» Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место», — сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, в рейтинге крупнейших экономик мира серьёзно поднялись азиатские экономики. В частности, Орешкин отметил высокие позиции Индии и Индонезии, занявших третье и седьмое места соответственно.

Помощник президента России подчеркнул, что отсутствие доступа к российским энергоресурсам и использования дешёвого производства в Китае постепенно приведут к долгосрочной стагнации европейской экономики.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря глава международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке заявил, что экономика России растёт быстрее, чем в Европейском союзе, несмотря на введённые в её отношении санкции со стороны ЕС и Соединённых Штатов Америки. В частности, он указал на то, что промышленное производство России за последнее время выросло на 7,5%, а население продолжает поддерживать политику, проводимую президентом Владимиром Путиным.