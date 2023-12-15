Красноуфимск, Свердловская область, 15 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Красноуфимске в Свердловской области 14 декабря умер годовалый мальчик решивший поиграть с гирляндой. Его оставили одного в комнате, пока мать занималась домашними делами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Как сообщил источник ИА Регнум, отец ребёнка в этот момент был на работе. Внимание младенца привлекла переливающаяся гирлянда, он потянулся за ней и случайно вырвал провод из розетки. Мать обнаружила сына без сознания и вызвала бригаду скорой помощи, которая смогла лишь констатировать смерть. Через два дня младенцу исполнился бы год.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября тело умершей при загадочных обстоятельствах двухмесячной девочки обнаружили в квартире на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. На теле ребёнка не было признаков насилия, его направили в морг для установления обстоятельств смерти. Родители ребёнка состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, в семье есть ещё один годовалый ребёнок.