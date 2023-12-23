Грайворонский район, Белгородская область, 23 декабря, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате атаки ВСУ с использованием дрона-камикадзе в Грайворонском округе Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил 23 декабря глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Ещё двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Все пострадавшие переведены для дальнейшего лечения в одну из больниц Белгорода. Раненые находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском округе между посёлками Совхозный и Горьковский. Дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, три человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, один из них находился в тяжёлом состоянии.

Днём ранее, 22 декабря, глава Белгородской области сообщал об обстреле села Теребрено со стороны ВСУ. В тот же день ВСУ обстреляли из миномёта окраину города Шебекино. Также сообщалось, что 22 декабря в Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы был сбит украинский БПЛА.

23 декабря также сообщалось об обстрелах со стороны ВСУ территории ДНР и их атаках с использованием беспилотников. Ранения различной степени тяжести получили 11 жителей республики. Также обстрелу подверглось село Алексеевка в Курской области. Один человек погиб.