Москва, 25 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье к вечеру 25 декабря ожидается очень низкое давление, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Arnd Gräfe

«Атмосферное давление будет падать и составит 725 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — написал он.

При этом в средних широтах нормальное давление составляет 760 мм рт. столба. Леус также сообщил, что температура воздуха в столице ожидается около 0… -2°С, а по области −4… +1°С. По прогнозу будет небольшой снег, возможна гололедица.

26 декабря в столице ожидается прояснение, но снег местами будет идти, температура воздуха не изменится, добавил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 25 декабря сообщил, в Москве и области в ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются температуры от −4 до +1°С. Также возможны небольшие осадки.