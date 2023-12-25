Москва, 25 декабря, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Большинство неисправностей на Запорожской АЭС связано с устаревшим оборудованием, заявил 25 декабря советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Основная масса неисправностей связана в первую очередь с устаревшим оборудованием», — сообщил Карчаа в интервью ТАСС.

Он отметил, что Киев очень мало внимания уделял замене устаревшего оборудования («железа»). Эксперт подчеркнул, что неисправности всегда нужно оперативно устранять и нужно быть готовым к подобного рода проблемам. Когда обнаруживается какая-то неисправность на станции, блок останавливают, проводят исследование, принимают меры.

Также Карчаа сообщил, что украинские власти выделяли деньги на замену оборудования, но оказалось, что на ЗАЭС много устаревшего и изношенного оборудования и, кроме того, значительная часть вообще отсутствует. Эти пробелы сейчас восполняют. Руководство станции закупает средства индивидуальной защиты, аварийные средства коллективной защиты, вентиляционное оборудование.

По словам эксперта, блоки станции обеспечены персоналом в необходимом и достаточном количестве. При этом ЗАЭС не работает на мощностях, и в будущем потребуется больше персонала, так что набор кадров продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, глава Запорожской области Евгений Балицкий 22 декабря заявил, что ВСУ не смогут нанести ЗАЭС ущерб, который вызвал бы экологическую катастрофу. По его словам, у Киева нет такого оружия, которое было бы способно к подобному разрушению.

Губернатор уточнил, что сейчас четыре из шести реакторов заглушены. Два реактора (используют ТВЭЛ) работают в регламентных нормах МАГАТЭ и «Росатома».