Москва, 15 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Чувашии и Татарстане 15 ноября дали старт движению по новому участку автомобильной трассы М12 «Восток». Участие в торжественной церемонии по видеосвязи с выставки «Транспорт России» в московском Гостином дворе принял участие премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в правительстве.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Открытие движения разрешаю», ― заявил председатель правительства, слова которого привёл телеканал РЕН ТВ.

Он отметил, что объекты сданы на восемь месяцев раньше намеченного срока и теперь они надёжно свяжут две соседние республики ― Чувашию и Татарстан. Изначально планировалось, что этот отрезок начнёт работать только в середине 2024 года.

Мишустин подчеркнул, что эта магистраль является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры в стране и ключевым звеном транспортного маршрута «Россия».

Новый участок дороги, протяжённость которого составила 153 км, начинается от города Шумерля возле транспортной развязки на Чебоксары и завершается почти на границе Казани у транспортной развязки к Ульяновску. Стоимость проезда по новому участку автомагистрали (без транспондера) составляет 784 рублей для легковых автомобилей и 1 848 тыс. рублей ― для грузовиков.

Как писало ИА Регнум, работу по создание трассы М12 «Восток» ведут в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Как указали в правительстве, трасса станет частью перспективного маршрута «Россия» («Запад — Восток»).

Президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок трассы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Вице-премьер Марат Хуснуллин 11 сентября сообщил, что готовность трассы М12 «Восток» на участке от Арзамаса Нижегородской области до Казани составляет более 80%. Он рассказал, что разрешённую на федеральной трассе М12 скорость пока не планируется повышать до 130 километров в час.

В начале ноября правительство утвердило продление автотрассы М12 до Тюмени. При этом её переименуют в М12 «Восток». Это потребует корректировки названий двух других автотрасс. Кабмин напомнил, что ранее название «Восток» было закреплено за трассой А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка.

Также придётся изменить название магистрали М7 «Волга», пролегающей по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Новый маршрут изменят на Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.