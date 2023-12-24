Москва, 24 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Хоккеист Илья Ковальчук забросил шайбу в ворота противника в первом матче после возвращения в родной «Спартак». Это произошло в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Михаил Синицын/ТАСС Хоккеист Илья Ковальчук

Ковальчук поразил пустующие ворота соперника на 59-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, в начале хоккейной карьеры Ковальчук выступал за детские и юношеские команды «Спартака», в 16 лет попал во взрослый состав и вскоре получил звание лучшего новичка года. Большую часть карьеры Ковальчук провёл в НХЛ в клубе «Атланта», без клуба оставался с весны 2021 года, вернулся в состав «Спартака» спустя 22 года и получил номер 17.