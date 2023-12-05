Москва, 6 декабря, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, спустя 22 года, вернулся в состав московской хоккейной команды «Спартак» в качестве игрока. Об этом было объявлено 5 декабря во время домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против столичного «Динамо».

s.yume Илья Ковальчук в составе сборной России

Переход 40-летнего нападающего в «Спартак» подтвердила пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать домой, Илья!» — говорится в Telegram-канале московской команды.

Во время паузы в игре был представлен видеоролик, в котором Ковальчук жмёт руку главному тренеру клуба Алексею Жамнову и получает из его рук форму с номером 17.

По итогам матча с участием москвичей победу праздновали хоккеисты «Спартака». Встреча закончилась в овертайме со счётом 8:7.

Как сообщало ИА Регнум, форвард Илья Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца нынешнего сезона. Первая игра с его участием после возвращения в команду состоится 24 декабря с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» на Малой спортивной арене в «Лужниках».

Без клуба Ковальчук находился с весны 2021 года. До этого он выступал за омский «Авангард». Взрослая карьера Ковальчука началась в «Спартаке», но в 2001 году он уехал в НХЛ. Хоккеист не раз возвращался в Россию, но не выступал за родной ХК, а играл за казанский «Ак Барс», подмосковный «Химик», петербургский СКА и «Авангард».