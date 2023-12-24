Берлин, 24 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. ВСУ не могут найти способы привлечь в армию ещё 500 тыс. человек, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Сказать точно, когда это (мобилизация ещё 500 тыс.) будет и как качественно, сложно сказать, как это осуществить физически, понимания нет», — сказал он в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

По его словам, текущий призыв не позволяет восполнять потери ВСУ. Так, добавил он, взамен 100 выбывшим из строя в среднем удаётся мобилизовать всего 20 человек.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады представят законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило 22 декабря украинское издание «Страна․ua» со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.