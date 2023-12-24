Москва, 24 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира Магомедгаджи Нуров не имеет никакого отношения к инциденту с нападением на девушку в Таиланде, заявил 24 декабря начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Виталий Фельдшеров.

Соцсети Магомедгаджи Нуров

«Это точно не Магомедгаджи Нуров, который раньше выступал за нашу команду. Я посмотрел видео, это явно не его голос. Раньше работал начальником команды по вольной борьбе, не раз бывал на сборах и прекрасно его знаю. Это очень сдержанный и доброжелательный человек, в отношении которого даже и намека на что-то подобное не было», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что Нуров в Таиланде домогался девушки из Казахстана и избил её. Отмечается, что 15 декабря, когда пострадавшая Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером, к ней, предположительно, подошёл борец.

По словам девушки, мужчина предложил ей прокатиться и развлечься и начал поднимать её футболку. Между ними начался словесный конфликт, который перешёл в драку: в один момент мужчина нанёс несколько ударов по лицу девушки.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября избивший до состояния комы российскую певицу Алёну Андерс (настоящее имя Алёна Бурмакина) Зелимхан Хасбулатов попытался напасть на журналистку ИА Регнум и ударил её ногой. Инцидент произошёл в здании суда, где слушалось дело Хасбулатова.

Алёна Бурмакина, которая стала инвалидом II группы, в интервью ИА Регнум рассказала, в каком аду она жила долгое время с женихом-абьюзером, который избил её до состояния комы.