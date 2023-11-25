Вершина Тёи, Хакасия, 25 ноября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал вторую подряд победу на старте сезона 2023/24.

РИА Новости/Александр Вильф Лыжник сборной России Александр Большунов

Представляющий Архангельскую область Большунов 25 ноября победил в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия). Он показал результат 3 минуты 40,99 секунды.

Ранее Большунов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что Большунов не может тренироваться в полном объёме после серьёзной травмы, полученной в августе на предсезонном сборе в белорусских Раубичах. По его словам, спортсмен постепенно начал проводить более жёсткие тренировки и может проводить интервальную работу, но у него были ограничения по бегу, прыжковым тренировкам, силовым упражнениям и скоростной работе.