Луганск, 24 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Состояние почти 90 детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень — Адлер, оценивается как удовлетворительное, сообщила 24 декабря министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Вова Жабриков/ URA.RU/TASS

По её словам, на утро 24 декабря из числа 111 детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция.

«У всех заболевших состояние удовлетворительное», — написала она в Telegram-канале.

Она также уточнила, что 12 детей 23 декабря были переданы законным представителям в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.

Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась.

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.