Пенза, 21 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования Тюмень — Адлер. Об этом 21 декабря сообщается в Telegram-канале СКР.

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По данным следствия, ЧП произошло вечером 20 декабря. Состояние девочки, которая ехала в поезде дальнего следования в составе организованной группы, резко ухудшилось.

«На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребёнка», — говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, уточнили в СКР.

Ночью 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, после осмотра остальных детей госпитализировали. По факту случившегося также проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за повышения температуры у одного ребёнка и отправили в больницу.

Бусаргин уточнил, что детей централизованно автобусами доставили в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний. Глава региона уточнил, что около 30 детей пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь.

Позже стало известно, что один ребёнок погиб.