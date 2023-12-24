Берлин, 24 декабря, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В интересах Германии вернуть украинских беженцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень», — сказал он.

По его словам, в Германии работает меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они «засиживаются и застревают» на пособии.

Эти факты подают сигналы для Берлина переосмыслить своё отношение к украинцам и отправить мужчин призывного возраста на родину, заключил Райц.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады представят законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило 22 декабря украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

Предусматривается, что граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, как и не сумевших выехать из страны военнообязанных. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.