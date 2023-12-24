Киев, 24 декабря, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Ряд стран-членов Евросоюза отказались гарантировать безопасность Украине и не подписали соответствующую декларацию, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Сибиги.

Arune3 Флажки Евросоюза

«Шесть стран ЕС не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте», — говорится в Telegram-канале издания.

Все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации, прокомментировал решение Сибига.

Присоединились к декларации о гарантиях безопасности более 30 стран, 15 государств выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.

Как сообщало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время прошедшей в декабре в Брюсселе встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза заявил, что продвинутые гарантии безопасности для Украины заключаются в поставках ей вооружения. Он пояснил, что Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС соответствующий план, предусматривающий расширение Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия Киеву.

Представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества заявил, что Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, которые включают военное сотрудничество. Кроме того, по его словам, в пакет входит тренировка украинских солдат, всё большая интеграция оборонной индустрии Украины в европейскую, а также борьба с дезинформацией и кибербезопасность.