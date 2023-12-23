Лондон, 23 декабря, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Британские правоохранители задержали одного из двух злоумышленников, укравших на юге Лондона дорожный знак «СТОП» с граффити художника Бэнкси (Banksy), сообщила 23 декабря пресс-служба столичного управления полиции.

«По подозрению в краже и нанесении ущерба городской собственности задержан один мужчина. Он находится под стражей», — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Уличный художник добавил на дорожный знак изображение с тремя летящими боевыми дронами, при этом Бэнкси не объяснил суть своей работы. Журналисты королевства уверенно говорят, что граффити призывает прекратить удары по сектору Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря стало известно о краже дорожного знака «СТОП» с изображением дронов авторства художника Бэнкси с одной из улиц Лондона. Согласно статьи британской газеты Daily Mail, знак украли двое неизвестных, которые приехали на мотоцикле к месту его расположения буквально через час после того, как художник публично подтвердил своё авторство. Один из мужчин с помощью инструмента снял дорожный знак при участии другого злоумышленника. Затем они оба с ним убежали.