Лондон, 23 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею о передаче Украине машин, подлежащих утилизации, пишет 23 декабря газета The Independent.

Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press Мэр Лондона Садик Хан

Хан обратился к министру транспорта Марку Харперу с предложением разрешить передачу полноприводных автомобилей и прочих транспортных средств, которые могут быть нужны Киеву.

Как передавало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко в сентябре предложил Хану отправить на Украину часть подлежащих утилизации автомобилей. В частности, речь шла о внедорожниках и грузовиках, которые предполагалось использовать на фронте.

Хан направил Кличко 12 декабря письмо, в котором пояснил, что вынужден отказать в просьбе, так как его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона от 1999 года. Отправка автомобилей в Киев противоречит законодательству, которое требует, чтобы инициативы властей Лондона приносили пользу жителям города с социальной, экономической или экологической точек зрения.

Однако ответ мэра Лондона, представляющего оппозиционную Лейбористскую партию, вызвал критику со стороны консерваторов и британских НКО, оказывающих помощь Украине. Источники в окружении политика Сьюзан Холл, которая планирует баллотироваться на должность мэра в 2024 году, заявили о готовности изменить действующее законодательство ради помощи Киеву.