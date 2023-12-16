Лондон, 16 декабря, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Отказом ответил мэр Лондона Садик Хан своему киевскому коллеге Виталию Кличко на просьбу передать Киеву автомобили, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам в Великобритании. Об этом 15 декабря сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Dionisos Olympian Садик Хан

Уточняется, что Хан направил Кличко 12 декабря письмо, в котором пояснил, что вынужден отказать в просьбе, так как его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона от 1999 года. Отправка автомобилей в Киев противоречит законодательству, которое требует, чтобы инициативы властей Лондона приносили пользу жителям города с социальной, экономической или экологической точек зрения.

Мэр Лондона пояснил, что власти британской столицы полностью солидарны с Украиной, но условия программы по утилизации автомобилей невозможно изменить в рамках действующего закона ради их экспорта в Киев.

В августе текущего года мэр Лондона по своей инициативе увеличил площадь зоны сверхнизких выбросов в три раза, и теперь она охватывает весь Большой Лондон. Если водитель использует внутри зоны автомобиль с дизельными или бензиновыми двигателями ниже установленных стандартов, то они обязаны платить сбор в размере 12,5 фунта стерлингов (почти 1 600 рублей) в сутки.

Если обладатель устаревшего автомобиля утилизирует его, то получит от властей Лондона выплату в размере двух тысяч фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей), если утилизируют его.

Мэр Киева Кличко в сентябре предложил Хану отправить на Украину часть подлежащих утилизации автомобилей. В частности, речь шла о внедорожниках и грузовиках, которые предполагалось использовать на фронте.

Ответ мэра Лондона, представляющего оппозиционную Лейбористскую партию, вызвал критику со стороны консерваторов и британских НКО, оказывающих помощь Украине. Источники в окружении политика Сьюзан Холл, которая планирует баллотироваться на должность мэра в 2024 году, заявили о готовности изменить действующее законодательство ради помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания в августе утилизировала не менее 43 танков Challenger 2 вместо того, чтобы передать их на вооружение украинской армии. При этом на утилизацию привлекли миллионы фунтов стерлингов из государственной казны.