Каракас, 23 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Форвард сборной Венесуэлы по баскетболу Гарли Соджо умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщила национальная баскетбольная федерация в соцсети X.

«Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Соджо, члена национальной сборной и выдающегося человека с многообещающим началом баскетбольной карьеры. Выражаем соболезнования его семье, друзьям, родственникам и всему спортивному сообществу», — говорится в заявлении.

Дебют Соджо в сборной Венесуэлы состоялся в 2020 году. В 2023-м он выступал на чемпионате мира, где набирал в среднем 12,4 очка за матч.

Соджо скончался 22 декабря в своём доме в Каракасе. По информации издания Meridiano, причиной смерти баскетболиста был приступ эпилепсии.