Кропивницкий, Украина, 23 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В городе Кропивницком Кировоградской области Украины произошли взрывы, сообщило 23 декабря украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Кропивницком», — сказано в сообщении.

Других подробностей нет. Киевский режим пока не прокомментировал появившуюся информацию.

Как свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в том числе и в Кировоградской области.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве и десяти украинских областях в ночь с 21 на 22 декабря объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Общественное», ночью в Киеве прогремели взрывы.

Кроме того, вечером 20 декабря взрывы были слышны в Черкасской области. В регионе объявили воздушную тревогу.