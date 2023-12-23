Симферополь, 23 декабря, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

Известия// Эдуард Корниенко

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывали в ночь на 5 декабря. Всех, кто находился на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие. Позднее движение возобновили. В целях безопасности на этом объекте периодически перекрывают движение транспортных средств. Ограничительная мера носит временный характер.