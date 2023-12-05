Симферополь, 5 декабря, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили более чем через четыре часа после закрытия. Об этом 5 декабря сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 декабря было принято решение перекрыть движение автотранспорта на Крымском мосту. Всех, кто находился на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников безопасности.

На Крымском мосту приостанавливали движение и 27 ноября. В целях безопасности на этом объекте периодически перекрывают движение автомашин. Ограничительная мера носит временный характер. После снятия ограничений машины продолжают движение, и транспортная артерия функционирует в штатном режиме.