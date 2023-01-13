Новый Орлеан, США, 14 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с российской красавицей Анной Линниковой во время общей для всех конкурсанток фотосессии. Об этом 13 января сообщило украинское издание Obozrevatel.

Missrussia.ru Конкурс Мисс Россия 2019

Отмечается, что во время подготовки к совместной для всех участниц конкурса фотографии российская красавица сделала попытку встать рядом с представляющей Украину Апанасенко. Украинка заметила приближение конкурентки и предприняла ряд действий, чтобы не стоять рядом с девушкой из России.

Уточняется, что Апанасенко схватила за руку уже стоявшую рядом с ней девушку, чтобы та не уступала своё место представительнице России. Затем украинка немного пошепталась со стоявшей слева от неё «Мисс Колумбия», после чего девушки поменялись местами.

В материале отмечается, что украинской конкурсантке удалось, благодаря срочно предпринятым манёврам, «избежать скандала и неверного впечатления о себе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская красавица и обладательница титула «Мисс Россия — 2022» вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Девушка представила на конкурсе наряд «Корона Российской империи», расшитый 50 тысячами камней.

Всего в полуфинал вышли 16 самых красивых девушек со всего мира. Финал конкурса красоты состоится 14 января в Новом Орлеане в американском штате Луизиана.