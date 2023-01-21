Киев, 21 января, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная», финал которого проходил в Орландо, не дали слово участнице из Украины Виктории Апанасенко, предполагая, что с её стороны будут провокации. Об этом пишут украинские СМИ.

Hans Корона

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«Других участниц пригласили на сцену для вручения награды, а меня — нет. За день до финала со мной записали видео и показали его потом во время трансляции. Но микрофон мне не дали», — сказала Виктория Апанасенко, добавив, что она бы хотела сказать со сцены, что конфликт на Украине ещё продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с российской красавицей Анной Линниковой во время общей для всех конкурсанток фотосессии.

Корону и титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл.