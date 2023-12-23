Москва, 23 декабря, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ответило на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинской Буче, сообщает «РИА Новости».

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Там заявили, что ОБСЕ собирает информацию «путём личных интервью и исследований», с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, которые были предоставлены Россией и Украиной, их правозащитными учреждениями, межправительственными организациями и организациями гражданского общества.

При этом там не ответили напрямую, есть ли у них список предполагаемых «жертв».

Как передавало ИА Регнум, город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву. Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией.

Французский волонтёр Адриан Боке рассказал об инсценировках в Буче. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля 2022 года — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.