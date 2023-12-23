Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2023, 07:44 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе в дом 58-летнего актёра Чарли Шина ворвалась соседка, которая попыталась его задушить, сообщил 22 декабря портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

ru. dreamstime.com Актёр Чарли Шин

«47-летняя женщина ворвалась в дом Чарли Шина и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук», — говорится в публикации.

Журналисты утверждают, что соседка разорвала рубашку актёру и попыталась задушить его, затем женщина вернулась к себе домой.

Актёр не знает причину нападения. Известно, что эта же соседка не так давно облила машину Чарли Шина какой-то липкой жидкостью и выбросила перед дверью его дома мусор. Вскоре женщину задержали, передаёт портал.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Чарли Шин отверг обвинения в изнасиловании покойного актёра Кори Хэйма в тринадцатилетнем возрасте во время съёмок картины 1986 года «Лукас». Шину тогда было 19 лет. В 2017 году мать покойного заявила, что её сын никогда не обвинял голливудскую звезду и если бы он «услышал всё это», то его бы «вырвало».

В 2015 году у Чарли Шина медики обнаружили ВИЧ. Об этом сам актёр рассказал в эфире телеканала NBC. По его словам, диагноз ВИЧ врачи поставили ему ещё четыре года назад. Признаться в этом актёра заставил «шквал атак и полуправды».