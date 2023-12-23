Вашингтон, 23 декабря, 2023, 04:44 — ИА Регнум. В киевской армии военные всё чаще стали жаловаться на усталость, безразличие, оправдывая это тем, что победить Россию только за счёт мотивации невозможно. О настроениях в рядах ВСУ написала американская газета Washington Post, цитируя военных.

U.S. Army Europe ВСУ

Прежде всего, украинцы жалуются, что им не хватает вооружения, чего не скажешь о российских войсках. И хоть они замотивированы, «нельзя выиграть только за счёт мотивации».

«Ребята устали, очень устали», — сказал один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как написали авторы, нехватка боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу, поскольку помощь Запада и США всё никак не поступает. Военные признались, что им порой выдают лишь по десять снарядов, раньше было не менее 50.

«Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Все это понимают», — признал 31-летний наводчик 148-й артиллерийской бригады Артём.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине задержали руководителя одного из Главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов.

Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о предъявлении ему обвинений. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

Вооружённые силы России перехватили инициативу у Украины на большей части боевых действий, доказательство этому недавнее наступление, написали 22 декабря авторы статьи газеты The New York Times.

За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки. При этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.

Согласно материалу, командование ВСУ заявляет о сложной и постепенно ухудшающейся ситуации на линии боевого соприкосновения.