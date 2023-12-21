Симферополь, 21 декабря, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Республике Крым объявили о штормовом предупреждении на 23 и 24 декабря из-за ухудшения погоды. Об этом говорится на сайте пресс-службы главка МЧС по республике.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу Республики Крым, 23 и 24 декабря ожидается ухудшение погодных условий, включая дожди, мокрый снег, гололедицу, а также сильные порывы ветра, которые составят 15–25 м/c.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий», — отмечается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что из-за непогоды возможны падения рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций, поэтому существует угроза жизни и здоровью населения.

МЧС рекомендовало избегать посещения прибрежной зоны, горно-лесной местности, а также пирсов и берегоукрепительных сооружений.

Как передавало ИА Регнум, в Крыму 26 ноября почти полмиллиона жителей остались без света из-за штормового ветра. В частности, от стихии пострадали Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский районы республики. Шторм в Крыму стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Глава парламента Крыма Владимир Константинов даже заявил, что регион пережил «армагеддон». Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за разгула стихии в Крыму погиб один человек.