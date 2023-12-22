Копенгаген, 23 декабря, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Проживающие в Дании украинские беженцы должны вернуться домой по окончании конфликта, сообщило 22 декабря агентство Ritzau со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции и интеграции королевства Коре Дюбвада.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Этот подход мы не изменим. В контексте беженцев мы работаем с понятием «временность», вне зависимости, откуда люди прибыли», — сказал датский чиновник.

Если Дания примет отличные от ЕС собственные правила, то возникнет опасность получить большой приток беженцев, у которых есть безопасное место для проживания, пояснил он.

Дюбвада добавил, что украинцы в культурном отношении значительно ближе датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока, но они всё равно живут иначе граждан королевства.

На Украине высказали чёткую заинтересованность в возвращении своих граждан на родину, подчеркнул политик. При этом он допустил, что в разумных пределах у украинцев есть возможность остаться в Дании, но отдельное правило создавать для этого не станут.

Претендовать на вид на жительство в Дании может соискатель с годовым доходом выше 375 тыс. крон ($55,4 тысяч). Для украинских беженцев в королевстве до марта 2025 года действует специальный закон, предоставляющий им вид на жительство и доступ к рынку труда. 38,6 тыс. украинцев, имеющих вид на жительство по этому закону и желающих остаться в Дании, должны изменить свой статус, подав заявление на предоставление убежища.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам проведённого Копенгагенским университетом опроса, почти половина украинских беженцев хотят остаться в Дании после завершения конфликта. О своём нежелании возвращаться на родину заявили 49,5 беженцев с Украины.

Многие такое решение аргументировали тем, что успели здесь устроиться и обустроиться, наладить новую жизнь, кто-то создал смешанные семьи. Также на нежелании украинских беженцев возвращаться домой сказывается понимание того, что восстановление Украины затянется надолго. Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. Потом от них потребуют получения убежища или вида на жительство.

Всего с начала конфликта в феврале 2022 года в Данию приехали около 40 тысяч граждан Украины.