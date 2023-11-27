Копенгаген, 27 ноября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В результате опроса общественного мнения выяснилось, что практически половина беженцев с Украины, которые проживают в Дании, не хочет возвращаться домой после окончания там военных действий. Об этом говорится в сюжете радиокомпании Danmarks Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Остаться в Дании на постоянном проживании пожелали 49,5% беженцев. Многие такое решение аргументировали тем, что успели здесь устроиться и обустроиться, наладить новую жизнь, кто-то создал смешанные семьи.

Также отмечается, что на нежелании украинских беженцев возвращаться домой сказывается понимание того, что восстановление Украины затянется надолго.

Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этой даты людям придётся вернуться на родину, если только они не получат убежища или вида на жительство.

Как сообщало ИА Регнум, власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.

Глава минтруда Чехии Мариан Юречка сообщил, что в стране живут почти 360 тыс. беженцев с Украины, из них 122 тыс. трудоустроены, а выплачиваемые ими налоги превышают размеры пособий.