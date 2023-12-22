Берлин, 22 декабря, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Глава немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа вынуждают потребителей в Германии не раскошеливаться к Рождеству. Своё мнение он озвучил газете Frankfurter Allgemeine.

Иван Шилов ИА REGNUM Рождество достанется не всем

Гент привёл цифры, которые, по его мнению, «не лгут», а демонстрируют умеренные рождественские траты немцев. Ожидается падение продаж на 5–6%.

«Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в странах Европы накаляется обстановка, на этот раз в связи с намерением властей Украины перекрыть «газовый кран» из России. А это значит, что европейцы неминуемо столкнутся со многими проблемами.

В Германии после начала спецоперации на Украине увеличивается число тех, кто экономит на гигиенических процедурах. Немцы в целях экономии стали реже принимать душ. Об этом написала немецкая газета Berliner Morgenpost.