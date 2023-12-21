В правительстве Чехии заявили о финансовой выгоде от конфликта на Украине
В правительстве Чехии заявили о финансовой выгоде Праги от конфликта на Украине
Прага, 21 декабря, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Военный конфликт на территории Украины принёс Чехии значительную финансовую выгоду, заявил 21 декабря уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный.
Чехия получила средства от союзников по НАТО за передачу военной техники Украине, в стране резко вырос объём производства военной продукции, а экономика получила новую рабочую силу в виде 120 тысяч беженцев с Украины, пояснил Копечный.
«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине ещё больше», — сказал уполномоченный в интервью Чешскому радио.
Деньги на поставку военной помощи ВСУ Чехия получала от партнёров, больше всего — от Дании, Нидерландов и США, заявил Копечный. В 2023 году бюджет Чехии получил только от Дании и Нидерландов более 1,5 млрд евро, сказал он.
Кроме того, после начала военного конфликта крупнейшие производители военной продукции, STV Group и Czechoslovak Group, увеличили объём производства крупнокалиберных боеприпасов соответственно в семь и восемь раз, добавил уполномоченный.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 декабря президент Чехии Пётр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, не принесло «ожидаемых результатов», а киевские войска понесли значительные потери. Он добавил, что провал ВСУ связан в том числе с тем, что западная военная техника была поставлена на Украину не в полном объёме, и призвал киевский режим сосредоточиться на обороне.
Также 21 декабря начальник генштаба Вооружённых сил Чехии Карл Ржехка заявил, что Россия является «потенциальным военным противником» Чехии и якобы напрямую «угрожает безопасности» этой страны. Также он пожаловался на недостаток у армии Чехии персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов, средств ПВО и возможностей внедрения передовых технологий.