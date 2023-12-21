Прага, 21 декабря, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Военный конфликт на территории Украины принёс Чехии значительную финансовую выгоду, заявил 21 декабря уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный.

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Чехия получила средства от союзников по НАТО за передачу военной техники Украине, в стране резко вырос объём производства военной продукции, а экономика получила новую рабочую силу в виде 120 тысяч беженцев с Украины, пояснил Копечный.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине ещё больше», — сказал уполномоченный в интервью Чешскому радио.

Деньги на поставку военной помощи ВСУ Чехия получала от партнёров, больше всего — от Дании, Нидерландов и США, заявил Копечный. В 2023 году бюджет Чехии получил только от Дании и Нидерландов более 1,5 млрд евро, сказал он.

Кроме того, после начала военного конфликта крупнейшие производители военной продукции, STV Group и Czechoslovak Group, увеличили объём производства крупнокалиберных боеприпасов соответственно в семь и восемь раз, добавил уполномоченный.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 21 декабря президент Чехии Пётр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, не принесло «ожидаемых результатов», а киевские войска понесли значительные потери. Он добавил, что провал ВСУ связан в том числе с тем, что западная военная техника была поставлена на Украину не в полном объёме, и призвал киевский режим сосредоточиться на обороне.

Также 21 декабря начальник генштаба Вооружённых сил Чехии Карл Ржехка заявил, что Россия является «потенциальным военным противником» Чехии и якобы напрямую «угрожает безопасности» этой страны. Также он пожаловался на недостаток у армии Чехии персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов, средств ПВО и возможностей внедрения передовых технологий.