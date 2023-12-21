Москва, 21 декабря, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Победившая на конкурсе «Мисс Россия 2022» модель Анна Линникова разорвала помолвку с американцем Джексоном Хинклом из-за его незрелости и нарциссизма. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Артем Геодакян/ТАСС Анна Линникова

Роман Линниковой с комиком и журналистом Хинклом начался после конкурса «Мисс Вселенная» и продлился около года. Пара готовилась к свадьбе, Линникова переехала в США. Однако недавно модель удалила снимки с женихом со страниц в соцсетях и разместила просьбу помочь ей с поиском квартиры в Москве.

«В итоге оказался пустышкой и нарциссом. Лучше понять поздно, чем никогда», — написала Линникова в одном из комментариев в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девушка также отметила, что прежде не показывала какие-то тёмные стороны отношений с американцем. Хинкл, по её словам, — незрелый человек и нарцисс, а такие люди очень жестоки. Он лишь притворялся взрослым и выглядел на людях тем, кем не был на самом деле.

«Человек вёл себя очень некорректно, мы очень часто ссорились. Он называл меня причиной любых проблем, в том числе недопониманий в отношениях», — поделилась модель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хинкл раскритиковал итоги регионального конкурса «Мисс Америка», в котором победил трансгендер, и заявил, что американцы «абсолютно чокнулись».

Анна Линникова из Оренбурга в январе 2023 года участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Новом Орлеане, но выбыла из него, не попав в число 16 финалисток.