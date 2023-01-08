Вашингтон, 8 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Американский комик и журналист Джексон Хинкл прокомментировал результаты конкурса «Мисс Америка».

Rosemary Ketchum Трансгендеры

Своё мнение репортёр выразил в социальной сети Twitter, опубликовав для сравнения снимки биологического мужчины Брайана Нгуена в узком красном платье и Анны Линниковой — победительницы конкурса «Мисс Россия — 2022». Он написал, что американцы «абсолютно чокнулись».

Вполне очевидно, что гражданин США отдал своё предпочтение россиянке, унизив США с помощью фотографии красавицы из России.

Отметим, что Брайан Нгуен стал первым трансгендером, выигравшим региональный конкурс красоты, проходивший под эгидой «Мисс Америка».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в курортном городе Санья на южном побережье китайской провинции Хайнань прошел конкурс красоты, в котором приняли участие девушки со всей страны.

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