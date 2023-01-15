Новый Орлеан, США, 15 января, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Российская красавица Анна Линникова выбыла из борьбы за корону и титул самой прекрасной девушки планеты на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходит в американском штате Луизиана в городе Новый Орлеан. Об этом 15 января сообщает РИА Новости.

Алексей Бондаренко Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»

Всего в конкурсе принимали участие 86 красавиц со всех уголков планеты. Из них в топ-16 попали конкурсантки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.

Российская участница Анна Линникова из Оренбурга выбыла из борьбы за корону. Отмечается, что в топ-16 не прошла и представительница Украины Виктория Апанасенко. Кроме того, из-за болезни вынуждена была отказаться от дальнейшего участия в конкурсе представительница Норвегии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» постаралась не оказаться рядом с российской красавицей на общей фотографии конкурсанток.