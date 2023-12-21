Москва, 21 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Осуждённый в России по обвинению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан заявил, что власти Соединённых Штатов его бросили. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Валерий Мельников/РИА Новости Гражданин США Пол Уилан

По словам Уилана, США упустили несколько возможностей для обмена и тем самым предали его.

Он также добавил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа постоянно отказывалась обменять его на гражданина России Виктора Бута, отсидевшего в американской тюрьме 14 лет. В декабре прошлого года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения (для обмена), но они не те, чего хотят русские. Поэтому они [власти США] перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», — рассказал Уилан.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не обсуждают ситуацию с обменом заключённых граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича публично, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену Уилана и Гершковича, однако Москва его якобы отвергла.

Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Но тот вернулся в Россию в рамках другого обмена.