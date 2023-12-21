Москва, 21 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В 2023 году в России самую высокую зарплату предлагали DevOps-инженерам (специалистам по автоматизации технологических процессов сборки), средний уровень предложения составлял 214 тыс. рублей, сказано в исследовании портала HeadHunter.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Также в список самых оплачиваемых специальностей, не предполагающих руководства большим коллективом, вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей) и программист (129,9 тыс. рублей).

Самыми оплачиваемыми специальностями в руководящем звене стали руководители групп разработки (193,5 тыс. рублей), директора по ИТ (151,5 тыс. рублей), а также коммерческие и финансовые директора (151,4 тыс. рублей), передаёт РБК.

Ранее «Известия» сообщали, что самыми востребованными на рынке труда в России в 2023 году были менеджеры по продажам, кассиры и водители. Высокий спрос на персонал фиксировались в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере. При этом количество резюме соискателей не увеличилось, и конкурс на вакансии снизился в среднем на треть.

В России к 2030 году снизится потребность в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании, следует из опубликованного в октябре 2023 года прогноза Министерства экономического развития. Вместе с тем министерство ожидает к 2030 году увеличение спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств, здравоохранении, транспортировке и хранении, научной деятельности и в сфере IT-технологий и связи.