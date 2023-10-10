Москва, 10 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В России к 2030 году ожидается снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании, следует из прогноза Министерства экономического развития РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Состояние рынка труда и перспективы его развития будут определяться комплексом факторов», — говорится в документе.

Отмечается, что к 2030 году спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек, торговле — на 200 тыс., а в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс.

Вместе с тем министерство ожидает к 2030 году увеличение спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств (на 500 тыс.), здравоохранении (400 тыс.), транспортировке и хранении (400 тыс.), научной деятельности (300 тыс.), и в сфере IT-технологий и связи — на 200 тыс., пишет РБК.

Как сообщало ИА Регнум, зарплаты бюджетников в России должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин 22 августа на заседании совета по национальным проектам. Зарплаты бюджетников должны быть сопоставимы со средними по тому или иному региону, напомнил президент.

Все педагоги России должны быть обеспечены достойной заработной платой, отметил глава государства 16 августа на совещании с членами правительства. Он напомнил о нововведениях в отрасли, которые вступят в силу с 1 сентября: они коснутся не только уровня зарплат, но и продолжительности отпусков, процедур аттестации и льгот.

Безработица в России начала снижаться, а заработные платы выросли двузначными темпами, сказал президент 25 июля на совещании по экономическим вопросам. Этот результат даже превышает ожидания и предварительные расчёты, отметил глава государства.