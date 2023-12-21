В США предсказали скверный год для Украины
Bloomberg: для Украины 2024 год обещает быть скверным
Вашингтон, 21 декабря, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Для Украины 2024 год обещает быть скверным, вооружённые силы этой страны на фоне провалившегося контрнаступления истощены, пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс.
«Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Её силы окровавлены и истощены», — пишет он.
По его мнению, даже если Украина получит крупную помощь от Соединённых Штатов, ей, вероятно, всё равно придется экономить свои силы и «готовиться к, возможно, последнему большому рывку — в 2025 году».
Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.
20 декабря американское издание Newsweek сообщило, что заявления киевского режима о превосходстве Вооружённых сил России и нехватке боеприпасов свидетельствуют о том, что Украина теряет уверенность.