Вашингтон, 21 декабря, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Для Украины 2024 год обещает быть скверным, вооружённые силы этой страны на фоне провалившегося контрнаступления истощены, пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

Rod Lamkey/Global Look Press

«Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Её силы окровавлены и истощены», — пишет он.

По его мнению, даже если Украина получит крупную помощь от Соединённых Штатов, ей, вероятно, всё равно придется экономить свои силы и «готовиться к, возможно, последнему большому рывку — в 2025 году».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

20 декабря американское издание Newsweek сообщило, что заявления киевского режима о превосходстве Вооружённых сил России и нехватке боеприпасов свидетельствуют о том, что Украина теряет уверенность.