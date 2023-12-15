Москва, 15 декабря, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Хирург Александр Умнов назвал 15 декабря самую подходящую под водку закуску. По словам врача, это — нежирный борщ, кислые щи, рис и яйца.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Лучше всего закусывать рисом, яйцом, так как обволакиваются стенки желудка, что уменьшает риск их повреждения. Подойдут супы, хороша квашеная капуста, в ней содержится много пробиотиков, влияющих на кишечную микрофлору», — заявил он в комментарии News.ru.

Умнов также призвал пить достаточно негазированной воды, чтобы минимизировать мочегонный эффект алкоголя и обезвоживание. Лучшими напитками, соседствующими с водкой на застолье, Умнов назвал узвар, морс и несладкий компот.

Как сообщало ИА Регнум, во время пресс-конференции днём ранее президент России Владимир Путин сделал выбор между селёдкой под шубой и оливье, исходя из того, какие напитки присутствуют на новогоднем столе. Глава государства заявил, что всё зависит от того, «что закусывать».