Москва, 20 декабря, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха со вступлением на престол Кувейта. Поздравительная телеграмма опубликована 20 декабря на сайте Кремля.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Глава государства отметил, что отношения России и Кувейта традиционно носят дружественный характер.

«Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря нового эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха привели к присяге перед Национальным собранием — однопалатным парламентом страны.

Мишааль ас-Сабах стал 17-м по счёту правителем Кувейта после кончины бывшего эмира, его старшего брата 86-летнего Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. О смерти Навафа стало известно 16 декабря. В конце ноября его госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия.