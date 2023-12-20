Эль-Кувейт, 20 декабря, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Нового эмира Кувейта шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха привели к присяге перед Национальным собранием — однопалатным парламентом страны. Трансляцию церемонии запустило 20 декабря кувейтское государственное телевидение.

IMAGO/Saudi Press Agency apaim/Global Look Press Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Машааль ас-Сабах стал 17-м по счёту правителем Кувейта после кончины бывшего эмира, его старшего брата Навафа. Внеочередное публичное заседание парламента назначено для приведения нового эмира к присяге после запроса правительства в соответствии с конституцией страны.

«Клянусь служить ради защиты свобод нашего народа и его интересов, ради мира на землях нашего государства», — сказал ас-Сабах.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти 86-летнего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха было объявлено 16 декабря. Страна на 40 дней погрузилась в траур. В конце ноября правителя госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия. Страну он возглавлял с 30 сентября 2020 года.

Новый эмир Машааль ас-Сабах родился 25 октября 1940 года. В 1960 году он окончил Полицейский колледж Хендона в Великобритании, после чего вернулся в Кувейт. Около 20 лет Машааль проработал на разных должностях в системе министерства внутренних дел. В 2004 году его назначили заместителем руководителя национальной гвардии в должности министра.