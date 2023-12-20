Лозанна, Швейцария, 20 декабря, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, попали в число участников чемпионата Европы — 2024 в Литве. Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Dmitry Golubovich/Global Look Press Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Чемпионат Европы пройдёт в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Российские фигуристы из-за санкций ISU не примут участие в турнире.

Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Смолкин — сын российского актёра Бориса Смолкина. Они тренируются в США.

Как передавало ИА Регнум, Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство. В июне исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил их переход в сборную Грузии.

В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры. В качестве причин этого пропуска называлась проблема с документами у партнёра. Летом сообщалось, что дуэт планирует перейти в сборную США, но информацию так и не подтвердили.

Дэвис и Смолкин являются серебряными призёрами чемпионата России, на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.