Москва, 4 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан, сообщил 4 августа источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Софья Самоделкина

По его словам, 16-летняя спортсменка уже уведомила об этом Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), однако ещё не получила одобрения на переход.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, на этапе в Сочи стала второй, а на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки есть победа в Финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

На тренировках фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. Во время соревновательных прокатов она чисто делала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.

Как передавало ИА Регнум, в июне исполнительный комитет ФФКР одобрил переход российского танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

В сезоне 2022–2023 Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры. В качестве причин этого пропуска называлась проблема с документами у партнёра. Летом сообщалось, что дуэт планирует перейти в сборную США, но информацию так и не подтвердили.

Танцевальный дуэт Дэвис и Смолкина — серебряные призёры чемпионата России, на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.