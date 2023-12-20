Вашингтон, 20 декабря, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В зоне спецоперации ликвидировали американского наёмника Итана Хантера Хертвека, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, занимающийся мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда Telegram-канал впервые сообщил о Хертвеке, тот пришёл в чат канала, высмеяв сам ресурс и российских военных.

Мужчине был 21 год, до этого служил в морской пехоте армии США.

По данным канала, американец вступил в ВСУ летом этого года в качестве военного медика, но фактически выполнял боевые задачи обычного наёмника. Его ликвидировали в районе Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства заявил, что большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены.

Министр уточнил, что в зоне проведения спецоперации уничтожено более 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании. Глава Минобороны также назвал потери противника с начала спецоперации. ВСУ потеряли более 383 тыс. бойцов убитыми и ранеными