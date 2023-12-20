Вашингтон, 20 декабря, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден позволил себе грубо выразиться на панихиде в кафедральном соборе Вашингтона в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О’Коннор. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В своей речи Байден отметил милосердие, мудрость, вежливость и принципиальность О’Коннор, скончавшейся в начале декабря.

«Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, чёрт побери», — сказал он во время выступления.

После последней реплики Байден извинился за произнесённое ругательство.

Сандра О’Коннор умерла 1 декабря на 94-м году жизни. Её карьера в высшем органе судебной власти продлилась с 1981 по 2006 год. Причиной смерти пресс-служба суда назвала «осложнение деменции, возможно, болезни Альцгеймера и респираторного заболевания».

В состав Верховного суда США в настоящее время входят пятеро мужчин и четыре женщины.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года сразу несколько американских телеканалов транслировали выступление президента США Джо Байдена в штате Флорида после удара урагана «Иан». При общении с одним из чиновников политик использовал ненормативную лексику при включенном микрофоне.

В январе 2022 года Байден публично оскорбил корреспондента Fox News Питера Дуси за заданный ему вопрос об инфляции в США.