Форт-Майерс, США, 6 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Ненормативную лексику во время своего общения с американским чиновником в штате Флорида использовал президент США Джо Байден. Прямую трансляцию разговора вели 5 октября несколько телеканалов этой страны.

Джо Байден

«Никому не одолеть Байдена», — сказал американский лидер мэру Форт Мэйерс Бич — Рэю Мерфи, добавив в к этому нецензурное выражение.

После этого президент США поговорил с чиновником о мерах властей штата, предпринятых ими для помощи пострадавшим от удара урагана «Иан» во Флориде.

Отметим, это не первый случай, когда Байден публично использует ненормативную лексику. В январе 2022 года он оскорбил корреспондента Fox News Питера Дуси за заданный ему вопрос об инфляции в США.